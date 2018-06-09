ФСИН просит продлить Навальному испытательный срок

Федеральная служба исполнения наказаний России обратилась в суд с ходатайством еще на год продлить оппозиционеру Алексею Навальному испытательный срок по делу "Кировлеса", по которому он был осужден на пять лет лишения свободы условно.

Как сообщает "Интерфакс", слушания по делу пройдут в Симоновском суде Москвы 13 июня.

В ходатайстве утверждается, что Навальный за последний год неоднократно привлекался к административной ответственности, чем нарушил условия испытательного срока.

Имеются в виду административные аресты Навального по обвинениям в организации несогласованных массовых акций. Сейчас Навальный отбывает 30 суток ареста в связи с акцией 5 мая.

Ранее суд несколько раз отклонял ходатайства как о продлении испытательного срока Навальному, так и о замене условного срока на реальный.

Согласно приговору суда по делу "Кировлеса", испытательный срок политика истекает летом нынешнего года.