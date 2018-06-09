Премьер Италии: санкции с России нельзя снять "в одночасье"

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что выступает за диалог с Россией, однако систему международных санкций в отношении Москвы нельзя "демонтировать в одночасье". В беседе с журналистами в кулуарах саммита "Большой семерки" в Канаде Конте подчеркнул, что возможное снятие санкций четко увязано с реализацией Минских соглашений об урегулировании на востоке Украины.

Конте недавно возглавил правительство Италии, в которое вошла, в частности, популистская партия "Лига", выступавшая за снятие санкций. В связи с этим наблюдатели задавались вопросом, какой будет позиция Рима по вопросу о санкциях в отношении Москвы.

Конте также поддержал президента США Дональда Трампа, выразив надежду, что "Большая семерка" в будущем сможет вновь стать "Большой восьмеркой" за счет восстановления членства России. Из слов итальянского премьера, однако, следует, что он не настаивает на немедленном приглашении России. Ранее канцлер Германии Ангелы Меркель заявила, что все партнеры по "Семерке" согласны с тем, что время для возвращения России еще не пришло.

Членство России в группе наиболее индустриально развитых демократических стран мира было приостановлено после аннексии Крыма в 2014 году. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу сказал, что Москва не рвется вернуться к формату "Восьмерки", назвав более продуктивным взаимодействие в рамках так называемой "Группы двадцати" крупнейших экономик мира.