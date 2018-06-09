Уполномоченные по правам человека в РФ и Украине посетят заключенных

Уполномоченные по правам человека в России и Украине подтвердили, что в ближайшее время намерены посетить граждан Украины, находящихся в заключении в России, и россиян, находящихся под стражей на Украине. Договоренность об этом была достигнута в субботу во время телефонного разговора президентов двух стран – Петра Порошенко и Владимира Путина.

Уполномоченный Верховной Рады Людмила Денисова после встречи с Порошенко в субботу сказала, что намерена в первую очередь посетить в России отбывающих наказание в колониях Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Николая Карпюка, а также находящихся в московских СИЗО Романа Сущенко и Ресуля Велиляева.

Денисова намерена также встретиться с заключенными и арестованными в аннексированном Крыму.

Олег Сенцов держит голодовку с 14 мая, требуя освободить 64 украинских политзаключенных в России. В субботу стало известно, что на неделе объявил голодовку Станислав Клых.

Татьяна Москалькова – уполномоченный по правам человека в России – намерена посетить Украину и встретиться там с обвиняемым в госизмене журналистом Кириллом Вышинским и другими находящимися под стражей гражданами России. Денисова и Москалькова созвонились, чтобы скоординировать свои действия.

Порошенко и Путин в субботу созвонились впервые за долгое время – в преддверии намеченной на 11 июня встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" (Германии, России, Украины и Франции).