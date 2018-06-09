Военнослужащий США погиб в бою в Сомали

Один военнослужащий США был убит и еще четверо получили ранения в пятницу результате атаки экстремистов из группировки "Аль-Шабаб" на юге Сомали, сообщает Reuters. Джихадисты совершили нападение в ночь на пятницу. Вместе с американскими военными атаке подверглись силы сомалийской национальной безопасности и кенийские силы обороны.

Раненые военнослужащие США были эвакуированы с поля боя, получили медицинскую помощь и перевезены в Кению, где врачи позаботятся об их дальнейшем выздоровлении, уточняет CBS News. Сообщается также о ранении одного солдата из союзных войск.

Отмечается, что это первое официальное сообщение о гибели американского военнослужащего в Африке с октября прошлого года, когда в Нигере под огнем террористов, связанных с группировкой "ИГ", погибли четверо спецназовцев США.

Командующий американскими войсками в Африке генерал Томас Вальдхаузер заявил, что американская стратегия в регионе заключается в том, чтобы обучить местные силы для борьбы с экстремистами, цель которых, по мнению генерала — нанести вред странам Европы и, в конечном итоге, Соединенным Штатам.

В день атаки американские военные проводили совместную операцию, которая является частью масштабной миссии с участием 800 сомалийских и кенийских солдат. Цель операции - выбить "Аль-Шабаб" из спорных районов.

Связанная с "Аль-Каидой" террористическая группировка "Аль-Шабаб" борется за свержение центрального правительства Сомали и установление в этой стране правил, основанных на собственной интерпретации ислама. Группировку обвинили в масштабном теракте, который произошел 14 октября 2017 года в сомалийской столице. Тогда в центре Могадишо взорвался грузовой автомобиль, начиненный взрывчаткой. Число жертв взрыва превысило 500 человек.

В октябре президент Трамп утвердил расширение военной операции против "Аль-Шабаб". Численность военнослужащих США была увеличена до более чем 500 человек, чаще стали использоваться боевые дроны.