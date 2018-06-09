Лидеры "Семерки" не договорились по вопросу о свободе торговли

Лидеры стран "Большой семерки", как ожидается, в завершение саммита в Канаде в субботу примут совместное заявление по вопросу о международной торговле - несмотря на то, что Соединенным Штатам и их партнерам пока не удалось прийти к единому мнению по ключевому вопросу о пошлинах на ввоз стали и алюминия в США.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что совместное заявление станет первым шагом на пути к прекращению "торговой войны" между США и ЕС. При этом он подчеркнул, что впереди несколько месяцев напряженной работы.

Президент США Дональд Трамп уже покинул саммит, он отправляется в Сингапур на встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Источники во французской делегации сказали агентству Reuters, что Трамп принимал активное участие в работе над документами форума и не пытался блокировать соглашения.

По вопросу об изменениях климата совместного заявления, скорее всего, не будет - из-за разногласий США с партнерами. Это признала канцлер Германии Ангела Меркель.

Ранее лидеры стран "семерки" - США, Франции, Британии, Германии, Японии, Канады и Италии - договорились, по предложению Великобритании, о создании "механизма быстрого реагирования" на "враждебные действия" иностранных государств, в том числе и России. Конкретные детали такого механизма пока не определены.