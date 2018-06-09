Трамп возложил на Обаму ответственность за аннексию Крыма

Президент США Дональд Трамп возложил на своего предшественника Барака Обаму ответственность за то, что он позволил России аннексировать Крым в 2014 году.

Отвечая на вопросы журналистов на саммите "Большой семерки" в Канаде, Трамп вновь заявил о том, что выступает за возвращение России за стол переговоров с ведущими мировыми державами и превращение "Большой семерки" в "восьмерку". На слова одного из журналистов о том, что членство России в организации было приостановлено в связи с аннексией Крыма, Трамп заявил, что вопросы о Крыме следует адресовать Обаме, который в 2014 году был президентом США.

"Обама позволил России забрать Крым. У меня, возможно, был бы совсем другой подход" - заявил Трамп, не пояснив, что именно имеет в виду.

Слова президента уже подвергли критике его оппоненты, в частности бывший посол США в России Майкл Макфол. Они указали на то, что администрация Обамы осудила аннексию Крыма и ввела против России санкции в связи с ней. Одной из мер было и исключение России из "восьмерки" и возвращение к формату "Большой семерки".