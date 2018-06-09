Сенцов: "для четвертой недели полета самочувствие пилота нормальное"

Украинский режиссер Олег Сенцов, объявивший в российской колонии бессрочную голодовку с требованием освободить украинских политзаключенных в России, написал, что его перевели из камеры в медсанчасть колонии.

Текст письма Сенцова правозащитникам Николаю и Татьяне Щурам, которое было написано несколько дней назад, публикует сайт "Громадське".

Украинский режиссер пишет, что врачи хорошо заботятся о нем, проводят обследования, ставят капельницы. Ранее адвокат Сенцова подтвердил, что он согласился на поддерживающую терапию. "Для четвертое недели полета самочувствие пилота нормальное" - написал Сенцов, имея в виду голодовку, которую он начал 14 мая.

В субботу руководство колонии в Ямалском автономном округе, где находится Сенцов, распространило информацию о том, что группа врачей провела его мединциское обследование.

В телефонном разговоре между президентами России и Украины в субботу Петр Порошенко призвал освободить Сенцова и других украинских заключенных в России. Стороны договорились, что уполномоченные по правам человека обеих стран посетят ряд заключенных граждан Украины в России и россиян - на Украине.

В разных странах мира проходят акции с призывом освободить Сенцова и других украинских политзаключенных.