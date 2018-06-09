Несмотря на разногласия, страны G7 приняли коммюнике

Лидеры стран "Большой семерки" - несмотря на разногласия - согласовали совместное коммюнике по итогам саммита организации в Канаде.

Как подчеркнул премьер-министр Канады Джастин Трюдо, его подписали все лидеры стран "Семерки" - США, Канады, Франции, Британии, Германии, Италии и Японии.

Соединенные Штаты заняли особую позицию по вопросу о борьбе с изменениями климата.

В документе говорится о приверженности свободе торговли и о необходимости реформы Всемирной торговой организации, чтобы обеспечить для всех равные "правила игры" в международной торговле. Вопрос о пошлинах на сталь и алюминий, введенных недавно США, на саммите разрешить не удалось.

В документе подчеркивается, что страны "Семерки" согласовали механизм быстрой совместной реакции на "враждебные действия" иностранных государств. На этом пункте настаивала Великобритания, приводя в качестве примера действия России.

О самой России сказано, что страны G7 оставляют за собой право вводить в отношении нее дополнительные меры, если поведение России этого потребует.