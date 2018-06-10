В Москве пройдет митинг "За свободную Россию без репрессий"

В Москве сегодня пройдет митинг "За свободную Россию без репрессий и произвола". Акция на проспекте Сахарова согласована с властями.

В акции, приуроченной ко Дню России, примут участие представители ряда оппозиционных организаций, в том числе партий "Яблоко", ПАРНАС и "Гражданская инициатива", движения "Открытая Россия", а также правозащитники и общественные активисты. По словам одного из организаторов Льва Пономарева, цель акции - "обратить внимание общества на катастрофическую ситуацию в стране с нарушением основных прав и свобод граждан". Организаторы намерены обратиться к властям с призывом прекратить преследовать оппозиционных активистов и участников акций протеста.