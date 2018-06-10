Путин: лидеры "Большой семерки" должны "прекратить болтовню"

Президент России Владимир Путин призвал лидеров стран "Большой семерки" "прекратить болтовню" и перейти к решению "конкретных вопросов".

Так он отреагировал на итоговое коммюнике саммита семи наиболее индустриально развитых демократических стран в Канаде. В нем, в частности, говорится о необходимости сохранять санкции, введенные в отношении России, до воплощения Минских соглашений об урегулировании на Украине. Страны "семерки" также призвали Россию прекратить поддерживать режим Башара Асада в Сирии, прекратить "подрыв демократических систем" в других странах и подчеркнули, что согласны с выводами Британии о причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

Утверждалось, что итоговый документ согласовали все лидеры G7, однако президент США Дональд Трамп впоследствии заявил, что поручил американским представителям не подписывать его - из-за разногласий по вопросу о торговле.

Отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае, Путин заявил, что Россия не покидала "Большую восьмерку", просто лидеры семи государств не приехали в 2014 году на саммит в Сочи. Путин сказал, что будет рад видеть лидеров "семерки" в Москве. Так он отреагировал на слова Дональда Трампа о необходимости вернуть Россию в "семерку", вновь превратив ее в "восьмерку".

Саммит в Сочи в 2014 году не состоялся из-за аннексии Россией Крыма. Членство России в "Большой восьмерке" было заморожено.

Путин также сказал, что готов встретиться с президентом США, как только американская сторона будет к этому готова.