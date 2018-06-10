Ким Чен Ын прибыл в Сингапур для встречи с Трампом

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прилетел в воскресенье в Сингапур, где 12 июня пройдет его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Сообщения об этом подтвердил министр иностранных дел Сингапура, опубликовав в твиттере фотографию своего рукопожатия с лидером КНДР в сингапуском аэропорту.

Прибытие Трампа и американской делегации ожидается вечером по местному времени в воскресенье. Американского президента сопровождают госсекретарь Майк Помпео и советник по национальной безопасности Джон Болтон.

Отправляясь в Сингапур, Трамп заявил, что настроен оптимистично, однако, по его словам, он "в первую же минуту" переговоров с Кимом почувствует, серьезно ли настроен северокорейский лидер на достижение соглашения. Если нет - Трамп пообещал "не тратить время" на переговоры с ним.

Встречу лидеров США и КНДР уже называют исторической - руководители США и северокорейской коммунистической диктатуры никогда в истории не встречались и даже не общались между собой по телефону. Главная тема встречи - ядерная программа Северной Кореи, Вашингтон настаивает на ядерном разоружении Пхеньяна.