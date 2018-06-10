В ряде стран Восточной Европы прошли акции ЛГБТ

В ряде стран Европы в субботу прошли гей-парады и другие акции в защиту прав ЛГБТ-сообщества.

Помимо стран Западной Европы, марши прошли и в ряде стран Центральной и Восточной Европы, где подобные акции начали проходить относительно недавно. Десятки тысяч вышли на так называемый "Парад равенства" в Варшаве - за защиту прав ЛГБТ, женщин, этнических меньшинств и инвалидов. В Риге, по оценке организаторов, в "Балтийском прайде" участвовали 8 тысяч человек из Латвии, Литвы и Эстонии.

Демонстранты в столице Болгарии Софии выступили за легализацию однополых браков. Болгарская православная церковь осудила акцию, назвав ее "греховной".

В Риме гей-прайд прошел под лозунгами протеста против нового популистского правительства Италии, в которое входит правая партия "Лига".

В Киеве 8 июня началась акция "Киев Прайд", в ходе которой организованы кинопоказы, дискуссии и другие публичные мероприятия. На 17 июня в столице Украины намечено проведение Марша равенства. Эти акции проходят ежегодно с 2014 года под усиленной охраной полиции. Противники маршей вступают в стычки с полицией и их участниками.

В России власти, как правило, не согласовывают акции ЛГБТ-сообщества, ссылаясь на закон о запрете так называемой пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.