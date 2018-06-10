Путин: говорить об обмене заключенными "пока преждевременно"

Президент России Владимир Путин заявил, что "пока преждевременно" говорить об обмене заключенными и арестованными между Россией и Украиной, но подтвердил, что этот вопрос поднимался во время его телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко в субботу.

Отвечая на вопросы журналистов в Китае, Путин сказал, что разговор состоялся по инициативе Порошенко, и это, по мнению российского президента, может свидетельствовать о том, что Украина "заинтересована в урегулировании".

Как сказал Путин, он по своей инициативе поднял вопрос о судьбе обвиняемого на Украине в госизмене журналиста Кирилла Вышинского. Администрация Порошенко ранее сообщала, что президент позвонил Путину, чтобы поднять вопрос об украинских политзаключенных в России.

По словам Путина, он пока не хочет говорить об обмене, "чтобы ничего здесь не нарушить и ничему не помешать".

Ожидается, что в ближайшие дни уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека посетит в России держащего голодовку за освобождение политзаключенных Олега Сенцова и других украинских граждан.