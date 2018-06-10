В Москве на митинге призвали освободить политзаключенных

Участники митинга "За свободную Россию без репрессий и произвола", который проходит на проспекте Сахарова в Москве, выступили за освобождение держащего голодовку в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова и других политзаключенных, в частности антифа-активистов, сторонников Вячеслава Мальцева.

Среди других лозунгов митинга - прекращение преследования политических оппонентов власти и практики возбуждения уголовных дел за репосты в Интернете.

По данным московской полиции, которые приводит "Интерфакс", на акцию пришли около 1700 человек. Организаторы называют цифры от 2 до 5 тысяч.

Согласованный с властями митинг организовали оппозиционные партии, правозащитники и гражданские активисты. На акцию пришли политик Дмитрий Гудков, лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов, писатель Людмила Улицкая, правозащитник Светлана Ганнушкина. Сторонники Алексея Навального в организации акции участия не принимали.

На митинге задержали двух человек, в том числе активистку Дарью Полюдову - пишет ОВД.Инфо.