Белоруссия и Китай договорились о безвизовом режиме

Белоруссия и Китай подписали межправительственное соглашение о безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов.
Как сообщает агентство БелТА, о безвизовом режиме для граждан двух стран договорились президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин. Они провели переговоры в китайском Циндао, где завершился саммит Шанхайской организации сотрудничества.
Речь идет об отмене визового режима для поездок на срок до 30 дней.
Ранее Белоруссия отменила визовый режим для граждан стран, входящих в Шенгенскую зону, для поездок сроком до 5 дней.
Выступая в Китае в воскресенье, Лукашенко сказал, что Минск и Пекин "безоговорочно поддерживают друг друга в любой ситуации" и назвал Белоруссию "верным союзником" Китая.
Под Минском несколько лет назад создана особая экономическая зона "Великий Камень". Там сооружается крупнейший Китайско-белорусский индустриальный парк, где, как планируется, будут размещены высокотехнологичные предприятия с десятками тысяч работников.
Сближение Белоруссии и Китая происходит на фоне роста напряженности в отношениях Минска и Москвы.
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