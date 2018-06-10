Белоруссия и Китай договорились о безвизовом режиме

Белоруссия и Китай подписали межправительственное соглашение о безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов.

Как сообщает агентство БелТА, о безвизовом режиме для граждан двух стран договорились президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин. Они провели переговоры в китайском Циндао, где завершился саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Речь идет об отмене визового режима для поездок на срок до 30 дней.

Ранее Белоруссия отменила визовый режим для граждан стран, входящих в Шенгенскую зону, для поездок сроком до 5 дней.

Выступая в Китае в воскресенье, Лукашенко сказал, что Минск и Пекин "безоговорочно поддерживают друг друга в любой ситуации" и назвал Белоруссию "верным союзником" Китая.

Под Минском несколько лет назад создана особая экономическая зона "Великий Камень". Там сооружается крупнейший Китайско-белорусский индустриальный парк, где, как планируется, будут размещены высокотехнологичные предприятия с десятками тысяч работников.

Сближение Белоруссии и Китая происходит на фоне роста напряженности в отношениях Минска и Москвы.