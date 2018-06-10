Аргентина: арестованные по делу о "посольском кокаине" заявляют о невиновности

Арестованные в Аргентине по громкому делу о контрабанде кокаина из Латинской Америки в Россию Иван Близнюк и Александр Чикало через адвоката передали в редакцию РБК письмо, в котором изложили свою версию событий.

Близнюк и Чикало утверждают, что невиновны: "Все обвинения против нас были подстроены". В частности, они настаивают на том, что первый секретарь посольства России в Аргентине Олег Воробьев оклеветал их, чтобы отвести подозрения, как сказано в письме, "от себя и других преступников и наркодипломатов".

Воробьев сейчас проходит по делу как свидетель. Близнюк и Чикало пишут, что именно он отвечал за безопасность российской дипломатической миссии в Аргентине в тот момент, когда в школе при посольстве были обнаружены чемоданы с кокаином.

О том, что на территории посольства были обнаружены 389 килограммов наркотика, в феврале объявила министр безопасности Аргентины. По ее словам, о кокаине властям Аргентины сообщил российский посол Виктор Коронелли. После этого кокаин заменили на муку и отследили путь чемоданов в Москву. Утверждается, что это была совместная операция спецслужб. В результате были арестованы три человека в России, в том числе бывший завхоз посольства, один – в Германии и двое – Близнюк и Чикало – в Аргентине.

Арестованные в Аргентине пишут РБК, что не имели физического доступа в здание школы, охрану которой осуществляли "коменданты ФСБ, которые контролируют всех, кто входит и выходит, а также пронос вещей".

МИД России неоднократно отрицал причастность дипломатов к попытке ввезти в Россию кокаин. В частности, о Воробьеве, о котором говорится в письме Близнюка и Чикало, утверждалось, что именно он заподозрил неладное в связи с чемоданами, хранившимися в школе, и предложил их вскрыть.