Сенатор Грэм: пускать Россию обратно в G7 - большая ошибка

Видный деятель Республиканской партии США сенатор Линдси Грэм считает неправильным приглашать Россию обратно в клуб ведущих промышленно развитых и демократических стран мира, о чем на днях говорил президент Дональд Трамп.

“Восстанавливать членство России в “Большой семёрке“ после вооруженного вторжения в Крым и его аннексии было бы огромной ошибкой. Я бы категорически возражал против того, чтобы легитимировать подобную агрессию“, заявил сенатор в воскресном эфире телеканала ABC.

Свое несогласие с Трампом выразили также однопартийцы Грэма сенаторы Бен Сасс, Джефф Флейк и Джон Маккейн. “Советский Союз, может быть, и рухнул“, заметил Грэм, “но зло, которое он воплощал, продолжает жить в путинской России. Путин — не друг Америке. Он уничтожает демократию там, где только может, и замышляет недоброе против наших демократических институтов“.

Такие же настроения преобладают и в Демократической партии. Один из ее лидеров, сенатор Дайан Файнстин в своем воскресном телеинтервью сказала следующее: “Путин, насколько я могу судить, поручил своим спецслужбам разбалансировать наши выборы. Это совершенно неприемлемо. И Россия, по мнению большинства из нас, пока что не извинилась за свои действия и не дала обещания, что этого никогда больше не повторится“.