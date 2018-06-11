В Берлине пройдет встреча глав МИД "нормандской четверки"

Министры иностранных дел Германии, Франции, России и Украины планируют встретиться в Берлине 11 июня, чтобы обсудить конфликт на востоке Украины.

Ожидается, что будет обсуждаться на встрече в рамках переговоров в формате "нормандской группы" вопрос о развертывании миротворческой миссии ООН в зоне конфликта. Все стороны поддерживают миротворческую миссию ООН на востоке Украины, но не согласны с ее мандатом.

Германия и Франция хотят, чтобы войска ООН были развернуты во всех районах, контролируемых поддерживаемыми Россией сепаратистами, в том числе на украинско-российской границе. Россия выступает против этой идеи.

В интервью перед началом встречи 11 июня министр иностранных дел Германии Хейко Маас сказал газете "Бильд", что не ожидает легких переговоров. "Украина и интересы и взгляды России находятся далеко друг от друга во многих областях", – заявил Маас.

С апреля 2014 года в борьбе между сепаратистами, поддерживаемыми Россией, и украинскими войсками на востоке Украины погибли более 10300 человек.