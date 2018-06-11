Фонд Екатерины Тихоновой получил контракт от "Роснефти"

Фонд "Национальное интеллектуальное развитие" Екатерины Тихоновой получил контракт нефтяной компании "Роснефть" на сумму почти 355 миллионов рублей на "разработку технологии оценки свойств коллекторов при помощи разномасштабных данных". Об этом в воскресенье, 10 июня, сообщило издание РБК.

Нефтяные коллекторы — это горные породы, способные вмещать, отдавать и пропускать через себя нефть при перепадах давления, уточняет газета.

Фонд работает при Московском государственном университете под брендом "Иннопрактика". Екатерина Тихонова, по данным агентства Reuters, якобы является дочерью президента России. Сам Владимир Путин эту информацию не подтверждал, но и не опровергал.

Портал Znak.com напоминает, что фонд стал единственным поставщиком услуг для "Роснефти" и конкурентов у него обычно не бывает. Представитель "Роснефти" Михаил Леонтьев объяснил выбор тем, что "Иннопрактика" является единственной организацией со специализацией на разработках, необходимых нефтяной компании.

Согласно контракту с "Роснефтью", "Иннопрактика" должна выполнить свою работу до 28 декабря 2019 года.

В "Иннопрактике" РБК сказали, что планируют обеспечить "единый фундаментальный подход" к решению предусмотренных контрактом задач.