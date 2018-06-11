В Гонконге сторонник независимости от Китая приговорен к 6 годам тюрьмы

27-летний Эдвард Люнг, один из лидеров движения за независимость Гонконга от Китая, осужден на шесть лет лишения свободы за участие в акции протеста в 2016 году, в ходе которой демонстранты бросали камни в полицию и жгли мусор. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Судья заявил, что обвиняемый принимал активное участие в беспорядках, и описал его действия как "бессмысленные и жестокие". Суд отказался считать политические причины в качестве смягчающих вину обстоятельств и пояснил, что наказание будет иметь "сдерживающий" эффект.

В настоящее время Люнг находится за решеткой на основании другого уголовного дела: он был приговорен к году тюрьмы после того, как признал вину в отдельном эпизоде – нападении на полицейского во время столкновений двухлетней давности.

Вместе с Люнгом двое других протестующих были приговорены к 7 годам и 3,5 годам тюрьмы соответственно. Помимо них ранее еще как минимум 16 человек оказались в местах заключения, получив до 5 лет лишения свободы за участие в беспорядках и поджогах.

В 2016 году в коммерческом районе Монг Кок состоялся митинг в защиту торговцев от проверок со стороны медицинских инспекторов. Вскоре акция переросла в столкновения с полицией, во время которых выдвигались требования предоставить Гонконгу независимость от центральных китайских властей. Несколько десятков людей, в том числе полицейские, были ранены. Десятки людей были арестованы. В прошлом месяце два участника событий были приговорены к четырем годам лишения свободы.

Гонконг, бывшая британская колония, стал частью КНР в 1997 году. Он пользуется определенной автономией, однако сторонники независимости указывают на давление со стороны китайских центральных властей. В последние годы в городе не раз проходили массовые протесты, которые, как правило, носили мирный характер.