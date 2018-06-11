В Тбилиси задержаны десять оппозиционеров, в том числе депутат парламента

В ходе стычек на центральном проспекте Руставели, у здания грузинского парламента, полиция задержала десять соратников бывшего президента Михаила Саакашвили по оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД). В том числе главу политсовета партии, члена парламента Никанора Мелия. Столкновения с полицией произошли во время акции протеста в связи с убийством 1 декабря прошлого года двух подростков. Оппозиция обвиняет власти в неспособности или нежелании расследовать это преступление.

На проспекте Руставели, в центре Тбилиси, в течение всего дня в понедельник происходили стычки между демонстрантами и полицией. Утром полиция арестовала одного из организаторов движения протеста под главным лозунгом "Не убивайте меня" Звиада Куправа; затем силой перенесла палатки, где провели ночь оппозиционеры, с проезжей части проспекта на пешеходную часть.

А вечером полиция разобрала эти палатки, пытаясь тем самым заставить демонстрантов разойтись.

Одновременно полицейские задержали десять активистов и лидеров оппозиционной партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение". Сотрудники полиции схватили и увезли в неизвестном направлении члена парламента от ЕНД Никанора Мелия. Позднее стало известно, что всем задержанным вменяется в вину административное правонарушение. Тем не менее, митинг на Руставели продолжается – общественность и оппозиционные партии требуют от власти расследовать убийство двух подростков на улице Хорава и наказать всех виновных.