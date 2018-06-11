США расширили санкции в отношении трех граждан России

США расширили санкции в отношении трех россиян. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства финансов США. Под ограничения также попали три российские компании и две международные структуры, связанные с Россией.
В санкционный список попали россияне Олег Чириков, Владимир Каганский и Александр Трибун. Все они имеют отношение к компании Divetechnoservices, зарегистрированной в Санкт-Петербурге. Утверждается, что компания связана с Федеральной службой безопасности России.
В сообщении Минфина говорится, что причиной введения санкций стала связь физических и юридических лиц с Ливией и причастность к кибератакам.
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