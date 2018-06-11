В Орландо (Флорида) расследуют инцидент с детьми-заложниками

В городе Орландо (штат Флорида) преступник стрелял в полицейского, прибывшего по вызову о домашнем насилии. Звонили из жилого комплекса вблизи павильонов киностудии Universal Studios. Инцидент произошел около полуночи в воскресенье. Полицейский с тяжелым ранением доставлен в больницу для операции. Начальник полиции города Орландо заявил в понедельник, что есть шансы на спасение жизни полицейского, несмотря на серьезность ранения.

Подозреваемый забаррикадировался в квартире, взяв в заложники четырех детей в возрасте от одного года до 12 лет. По словам представителя городской полиции, заложниками, вероятно, стали дети самого преступника.

Название города Орландо стало широко известно два года назад, когда в местном ночном клубе в результате стрельбы погибли 50 человек, включая стрелявшего, и 53 получили ранения.