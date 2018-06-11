В Петербурге в преддверии Дня России прошёл правозащитный митинг

Митинг за освобождение политзаключённых, за социальную справедливость, против коррупции и цензуры, в защиту экологии и культурного наследия пришлось провести не в центре города, а на танцплощадке в Удельном парке – согласования в центре получить не удалось. Участие в нем приняли около 300 человек. По словам одного из организаторов акции, депутата петербургского парламента Бориса Вишневского, после президентских выборов в России ухудшилось положение с правами человека. Выступающие также говорили о разрушении памятников архитектуры, о необходимости сохранить Пулковскую обсерваторию: люди возмущены решением прекратить там астрометрические наблюдения.

В своем выступлении Борис Вишневский упомянул дело Серебренникова, дело Аюба Тетиева, коснулся «горячих точек» Петербурга, в частности, таких, как строительство на месте бывшего Фарфоровского кладбища. Особое внимание депутат уделил Пулковской обсерватории, на которой решение комиссии Российской Академии наук решено прекратить астрометрические наблюдения, продолжавшиеся более 100 лет. Депутат назвал эту ситуацию недопустимой.

На митинге выступили также правозащитники Юлий Рыбаков, Динар Идрисов, гражданский активист Григорий Михнов-Вайтенко , представители многих инициативных групп, партий и движений, в том числе Партии мертвых, выступивших с подобием пеформанса «Россия для мертвеньких». Особенно выделялось выступление родителей арестованного по так называемому делу «Сети» Юлия Бояршинова, которые рассказали, в каком положении находится их сын, преследуемый в рамках сфальсифицированного уголовного дела. Участники митинга особо отмечали, что во время акции глушился выход в интернет.