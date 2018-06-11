В Берлине началась встреча "нормандской четверки" по Донбассу

Главы МИД Германии, Франции, России и Украины – так называемой "нормандской четверки" – начали встречу в Берлине, на которой обсуждают ситуацию на востоке Украины. В частности, ожидается обсуждение вопроса о размещении миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Перед началом переговоров глава МИД Германии Хейко Маас заявил журналистам, что такая миссия была бы "правильной мерой" для содействия выполнению мирного соглашения, достигнутого в 2015 году в Минске.

Ранее предпринятые попытки установить действенный режим прекращения огня в зоне конфликта завершались неудачей.

Нынешняя встреча проходит в закрытом формате в резиденции МИД Германии – вилле Борзиг.