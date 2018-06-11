В Сингапуре ожидают встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном

В Сингапуре во вторник, 12 июня, состоится первая в истории встреча президента США с северокорейским вождём. Американское руководство подчеркивает, что любое соглашение, достигнутое Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, должно привести к прекращению ядерной и ракетной программ КНДР. Как заявил в понедельник, 11 июня, госсекретарь США Майк Помпео, Вашингтон не допустит никаких "шатких соглашений", подобных тем, что заключали с Северной Кореей предыдущие администрации. Санкции останутся в силе, пока Северная Корея полностью и с возможностью проверки не уничтожит свои программы оружия массового поражения, уточнил Помпео.

По словам госсекретаря, он оптимистично оценивает перспективы встречи Трампа с Ким Чен Ыном и рассчитывает на успешный результат.

Дональд Трамп в понедельник провел рабочий обед с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном в его официальной резиденции и выразил надежду, что "всё может получиться очень хорошо".

Премьер-министр Сингапура поздравил Трампа с предстоящим днем рождения и преподнес ему именинный торт. 14 июня президенту США исполнится 72 года.

Встреча американского и северокорейского лидеров должна состояться во вторник на территории элитного отеля Capella Hotel на курортном острове Сентоза. По случаю саммита в Сингапур съехались приблизительно 5 тысяч журналистов со всего мира, однако на территорию отеля будут допущены лишь несколько американских и северокорейских корреспондентов и фотографов, отмечается в публикации "Голоса Америки".