В Париже 13 июня пройдёт акция в поддержку Олега Сенцова

В Париже 13 июня, накануне открытия чемпионата мира по футболу, перед зданием российского посольства во Франции пройдет акция за освобождение Олега Сенцова, Александра Кольченко и всех украинских политзаключенных. Ее организуют две базирующиеся в Париже ассоциации: Ukraine Action и "Коллектив Кольченко".

Предыдущая акция в поддержку Олега Сенцова в Париже прошла 2 июня.

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный на 20-летний срок по статье "терроризм", уже 29 дней держит голодовку в колонии. Начав голодовку 14 мая, он объявил, что она будет бессрочной. Сенцов требует освободить украинских политзаключенных в России.

В поддержку Сенцова выступили общественные деятели и деятели культуры во многих странах. В воскресенье на церемонии закрытия кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи освободить его призвали члены жюри. 7 июня отпустить режиссера потребовал американский ПЕН-центр. Сообщившее об этом Французское международное радио обращает внимание на слова президента России Владимира Путина, сказанные в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко. В беседе обсуждался вопрос об обмене заключенными. На следующий день после этого разговора российский лидер заявил, что пока "рано говорить о том, как этот вопрос будет разрешен".