На Волге при столкновении катамарана с баржей погибли 11 человек

В Волгограде в акватории Волги в понедельник вечером прогулочный катамаран столкнулся с баржей. Погибли 11 человек. По предварительным данным, компания на борту катамарана отмечала день рождения. Спасти удалось лишь пять человек. Об этом сообщили в региональной службе МЧС, передает Интерфакс.

Столкновение произошло в одном километре от берега. По предварительным данным, у владельца катамарана не было документов, включая лицензию на перевозку пассажиров. Катамаран плыл без опознавательных огней, на нем не было достаточного количества спасательных жилетов, а пассажиры их не надевали. Кроме того, часть людей на катамаране находились в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения водного транспорта.

Как рассказали источники ТАСС и Интерфакс, катамараном управлял бывший депутат волгоградской городской думы Дмитрий Хахалев. Он был и владельцем судна. Собеседник ТАСС отметил, что он находился за штурвалом в момент столкновения и погиб. Ранее Халаев был судим по пяти статьям, в том числе сексуальное насилие, хулиганство с применением оружия, побои и оскорбление сотрудника милиции.

