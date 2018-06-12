Трамп и Ким Чен Ын подписали совместную декларацию

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали совместную декларацию по итогам встречи в Сингапуре, которая названа в документе "первым историческим саммитом".

В документе говорится:

Президент Трамп и председатель Ким Чен Ын провели всеобъемлющий, глубокий и искренний обмен мнениями по вопросам установления новых отношений между США и КНДР и построения действенного и долговременного мира на Корейском полуострове. Президент Трамп обязался предоставить КНДР гарантии безопасности, председатель Ким Чен Ын подтвердил свою твердую и последовательную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Будучи убежденными, что установление новых отношений между США и КНДР будет способствовать делу мира и процветания на Корейском полуострове и во всем мире, и признавая, что взаимное доверие может помочь денуклеаризации Корейского полуострова, президент Трамп и председатель Ким Чен Ын утверждают следующее:

1. США и КНДР обязуются установить новые отношения между собой в соответствии с пожеланиями народов двух стран о мире и процветании.

2. Соединенные Штаты и КНДР объединят усилия для построения стабильного режима мира на Корейском полуострове.

3. Подтверждая Пханмунджомскую декларацию 27 апреля 2018 года, КНДР обязуется действовать так, чтобы достичь полной денуклеаризации полуострова.

4. Соединенные Штаты и КНДР обязуются работать вместе над поиском и идентификацией останков военнопленных и пропавших без вести, а также обязуются репатриировать уже идентифицированные останки.

В документе также говорится, что стороны начнут работать над воплощением в жизнь положений декларации немедленно и что в ближайшее время будут продолжены переговоры с участием госсекретаря США Майка Помпео и северокорейского высокопоставленного представителя.