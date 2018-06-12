В России в прокат выходит фильм Ксении Собчак об отце

В российский прокат 12 июня выходит документальный фильм "Дело Собчака", снятый его дочерью Ксенией и режиссёром Верой Кричевской. Премьера картины пройдет в московском кинотеатре "Октябрь".

Этот фильм "многое объясняет про нас сегодняшних", считает Собчак, которая, по её словам, пыталась разобраться в политической судьбе отца.

Её собеседниками в фильме становятся соратники и оппоненты Анатолия Собчака. В сентябре 2017 года специально для фильма было записано интервью с президентом России Владимиром Путиным. О том, что происходило в Петербурге в 90-х годах, дочери Собчака рассказывают глава Росгвардии, бывший начальник охраны Путина, генерал Виктор Золотов, премьер Дмитрий Медведев, Анатолий Чубайс, Александр Коржаков, Татьяна и Валентин Юмашевы, Алексей Кудрин и другие.

Однако многие опасные вопросы в фильме не поднимаются – о связях, которые будущий президент России завел с героями "бандитского Петербурга", о махинациях вокруг продажи сырья за границу, о приватизации порта, о процветавшей в городе наркоторговле. "Что знал Собчак? До какой степени он был посвящен в детали того, чем занимался его подчиненный? Такой разговор вряд ли возможен в фильме, в котором принял участие Путин”, – пишет Наталия Геворкян.

Работа над фильмом началась в конце мая 2017 года, до того, как Ксения Собчак решила участвовать в президентской кампании.

Анатолий Собчак - политик периода перестройки в СССР и первых постсоветских лет, первый мэр Санкт-Петербурга. В августе 1991-го Собчак решительно поддержал Бориса Ельцина против ГКЧП. В 1996 году он проиграл губернаторские выборы, а позже был вынужден покинуть страну из-за уголовного преследования. Спустя пару лет он вернулся и через несколько месяцев, в начале 2000 года, умер.