Во Владивостоке избили и задержали активистов "Открытой России"

Во Владивостоке сотрудники полиции избили активистов "Открытой России" и забрали их в отделение. Об этом рассказал председатель движения Андрей Пивоваров.

По его словам, после окончания конференции, проходившей в местной гостинице "Экватор", в помещение ворвались 11 полицейских и сотрудников Центра "Э".Сотрудники правоохранительных органов начали требовать у присутствующих документы, отбирать личные вещии применять силу - "буквально избивать людей", написали в твиттете активисты. Координатор штаба Алексея Навального в Москве Олег Степанов сообщал о 20 задержанных. По его сведениям, некоторых "избили до крови".

По словам Андрея Пивоварова, в отделение доставили его самого и шестерых активистов. Они ждут уже несколько часов. Нарушения по каким статьям им вменяются, полицейские не сообщают.