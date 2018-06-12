Трамп: США приостановят учения с Южной Кореей

Соединенные Штаты приостанавливают проведение совместных военных учений с Южной Кореей. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Сингапуре по итогам встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Так Трамп ответил на вопрос о гарантиях безопасности, которые - как сообщалось ранее - Соединенные Штаты дали Пхеньяну в связи с его обязательством избавиться от ядерного оружия.

При этом Трамп подчеркнул, что речь пока не идет о сокращении числа американских военных в Южной Корее. Президент выразил надежду, что это может случиться в будущем.

По словам Трампа, санкции против Северной Кореи останутся в силе до тех пор, пока Вашингтон не получит подтверждений того, что стремление КНДР ликвидировать свой ядерный арсенал "необратимо".

Трамп повторил свою оценку Ким Чен Ына как "талантливого" руководителя, подчеркнув, что он руководит страной с очень молодого возраста, а это непросто. При этом он сказал, что не называл Кима "приятным" человеком и выразил надежду, что ситуация с правами человека в КНДР будет меняться к лучшему.

Трамп подтвердил стремление США открыть новую главу в истории отношений с Северной Кореей и, напомнив о жертвах Корейской войны в 1950-е годы, сказал, что прошлое не должно определять будущее.

На первой в истории встрече президента США и лидера коммунистической Северной Кореи была подписана совместная декларация, в которой подтверждена приверженность КНДР отказу от ядерного оружия. Конкретные шаги, однако, в ней не обозначены.