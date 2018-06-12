"Экстремистам" запрещают выезжать из Дагестана во время ЧМ-2018

В Дагестане полицейские берут расписки у местных жителей, ранее осужденных по экстремистским и террористическим статьям, о невыезде за пределы республики на время проведения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает "Новая газета".

Издание сообщает, что фотография такой расписки появилась "в одном из местных телеграм-каналов", не уточняя источник. Подписавший её обязуется не выезжать из Дагестанас 10 июня по 10 июля 2018 года.

Кроме того, по сведениям газеты, участковые проводят устные беседы с людьми, состоящими или состоявшими на профилактическом учете в МВД. Им "советуют" не выезжать из Дагестана на период проведения мирового футбольного первенства.

Пресс-секретарь МВД Дагестана Руслан Ибрагимгаджиев отрицает факт сбора таких расписок или проведения подобных бесед сотрудниками полиции. По его словам, участковые проводят ту работу, которую обязаны проводить по закону, но "может быть чуть активнее в связи с чемпионатом". Указания ограничивать свободу передвижения, как утверждает представитель МВД, никто не давал.



Практика постановки граждан на профилактический учет в качестве "религиозных экстремистов" приняла в Дагестане массовый характер, пишет "Новая газета". В списки активно вносят людей, относящих себя к салафитскому течению ислама. Часто для того, чтобы включить человека в такой список, полицейским хватает внешних признаков: особым образом бритая борода, укороченные брюки, пишет газета.



В мае прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об особых мерах безопасности во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.