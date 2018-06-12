"Понравились друг другу". Дональд Трамп о Ким Чен Ыне

Дональд Трамп и Ким Чен Ын обменялись рукопожатием и провели переговоры один на один в присутствии двух переводчиков. Их встреча продолжалась около 35 минут, а потом продолжилась в расширенном составе.

По итогам саммита в Сингапуре принято "Заявление о взаимопонимании", в котором говорится, что обе стороны будут стремиться к "полной денуклеаризации Корейского полуострова", в то время как США заявляют о готовности предоставить гарантии безопасности Северной Корее.

На пресс-конференции после встречи Трамп объявил:

Корейская война "скоро будет закончена" (Это, видимо, означает перспективу подписания мирного договора. – Прим. РС);

КНДР подтвердила намерение уничтожить один из своих ключевых военных объектов, где проходят испытания ракетные двигатели;

США приостанавливают проведение совместных военных учений с Южной Кореей;

санкции против КНДР пока сохраняются – до тех пор, пока остается "ядерный фактор" в отношениях Пхеньяна с остальным миром.​

В интервью корреспонденту "Голоса Америки" Грете Ван Састерен вскоре после встречи с Ким Чен Ыном Дональд Трамп так описал своего визави:

– Он замечательный человек. Веселый, очень умный, прекрасный переговорщик. Он любит свой народ. Не то чтобы меня это удивило, но все же: он любит свой народ. Я думаю, мы заключим блестящий договор. Мы сделаем Северную Корею безъядерной. Этот процесс начнется немедленно, и нам предстоит еще много дел – в том числе вернуть на родину останки американских солдат, погибших в ходе Корейской войны. Северокорейские дела – это все важно, но вернуть останки тоже крайне важно для многих людей. Они мне звонили, писали: "Сделайте это, пожалуйста", и я согласился. На той войне погибли тысячи людей – это все важные вещи.

– Сегодня вы подняли на переговорах вопрос о соблюдении прав человека. Как он отреагировал?



– Очень хорошо. Разумеется, 90% времени мы говорили о ядерном разоружении, но коснулись и других вопросов. Упоминались и права человека, и возвращение останков. Это, кстати, упоминается в финальном документе, там много о чем идет речь. У нас получилось все это зафиксировать в документе. Там вообще много хорошего. Мы добились гораздо большего, чем можно было ожидать.

​– Расскажите, что происходило за кулисами. Вы предъявили ему ультиматум? Он вам тоже предъявил ультиматум? Как проходило ваше общение?



– Не было ультиматума. Переговоры готовились три месяца с участием множества представителей, в том числе госсекретаря Майка Помпео, который проделал колоссальную работу. Мы были в контакте на протяжении довольно длительного времени, и когда мы сегодня встретились, то сразу поладили. Для меня это уже 25-й час, я не спал 25 часов. Переговоры были долгими, но я ими очень горжусь. Начало процессу положено. Все это могло бы кончиться войной, в результате которой миллионы людей – вы же знаете, чего можно ожидать от Северной Кореи, в Сеуле живет 28 миллионов человек – и все эти миллионы людей могли бы погибнуть, но теперь мы подпишем договор.

– А что будет с нашими войсками? Останутся ли они в Южной Корее?



– Да, останутся. Мы даже не касались этого вопроса, он не обсуждался. Мы прекратим учения, они очень дорого стоят. Во-первых, они провоцировали, и я хочу [прекратить их], а [Северная Корея] очень рада этому, потому что они их раздражали. А нам эти учения стоили огромных денег. И до тех пор пока мы ведем честные переговоры, учения проводиться не будут.

​– Что вынудило Кима сесть за стол переговоров после стольких лет бряцания оружием?



– Мне не кажется, что было так уж много бряцания оружием до того, как я [стал президентом]. Они придерживались стратегии молчания, не хотели ничего обсуждать, а так нельзя. Очень важно, с какой риторики мы начали. Честно говоря, мне самому не нравилось делать такие высказывания, и многим казалось, что я поступаю неправильно. Но без этого мы бы не оказались там, где мы сейчас. Мне кажется, что он действительно хочет прийти к соглашению, он хочет чего-то добиться.

– Но почему?



– Потому что он понимает, что мы не шутим. Мне кажется, раньше он по-другому это воспринимал. Раньше этим занимались другие люди, и у них ничего не получалось. Но сейчас он понимает, что мы хотим с ним договориться, мы должны это сделать и будем это делать. И теперь у нас есть – хотя прошло не так много времени, а ведь мы с самого начала занимали очень жесткую позицию в отношении Северной Кореи, – но сегодня мы подписали документ – гораздо более обширный, чем рассчитывали многие. Никто не верил в то, что такое возможно.

– Как вам кажется, что он о вас подумал, когда вы расстались?



– Я думаю, мы друг другу понравились. Я знаю, что было в прошлом, не надо мне об этом напоминать, он парень суровый. Ему приходилось быть суровым, и он был суровым. Но мы с ним отлично поладили. Он умен, он любит свой народ, любит свою страну. Он хочет много всяких хороших вещей, поэтому мы и ведем переговоры.

– Но он ведь морит свой народ голодом. Жестоко обращается. И при этом любит?



– Слушайте, он делает то, что делали до него. Я бы так на это посмотрел. Но нам надо ориентироваться на то, что произошло сегодня, вчера, пару недель назад – вот тогда-то и началось самое важное. Опять же, без риторики и без санкций… санкции были очень важны, и они останутся до тех пор, пока мы не увидим, что что-то меняется. Мы уже и сейчас это видим, но санкции останутся до тех пор, пока не начнется и не закончится ядерное разоружение.

– Поскольку это интервью для "Голоса Америки", его смогут услышать и граждане Северной Кореи, Корейской Народно-Демократической Республики. Что бы вы хотели сказать им напрямую?

– У вас есть лидер, который заботится о вас. Он хочет им добра, и мы отлично с ним ладим. В наших отношениях хорошая химия – а вы знаете, какое значение я этому придаю. Это крайне важно. Бывает, что с человеком нет химии, что бы ты ни делал. Но у нас она сразу возникла, я уже говорил об этом. Я думаю, что Северную Корею ждет прекрасное будущее.