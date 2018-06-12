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"Понравились друг другу". Дональд Трамп о Ким Чен Ыне

Дональд Трамп и Ким Чен Ын обменялись рукопожатием и провели переговоры один на один в присутствии двух переводчиков. Их встреча продолжалась около 35 минут, а потом продолжилась в расширенном составе.

По итогам саммита в Сингапуре принято "Заявление о взаимопонимании", в котором говорится, что обе стороны будут стремиться к "полной денуклеаризации Корейского полуострова", в то время как США заявляют о готовности предоставить гарантии безопасности Северной Корее.

Исторический документ
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Исторический документ

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На пресс-конференции после встречи Трамп объявил:

  • Корейская война "скоро будет закончена" (Это, видимо, означает перспективу подписания мирного договора. – Прим. РС);
  • КНДР подтвердила намерение уничтожить один из своих ключевых военных объектов, где проходят испытания ракетные двигатели;
  • США приостанавливают проведение совместных военных учений с Южной Кореей;
  • санкции против КНДР пока сохраняются – до тех пор, пока остается "ядерный фактор" в отношениях Пхеньяна с остальным миром.​
Дональд Трамп и Ким Чен Ын покидают комнату, где было подписано соглашение
Дональд Трамп и Ким Чен Ын покидают комнату, где было подписано соглашение

В интервью корреспонденту "Голоса Америки" Грете Ван Састерен вскоре после встречи с Ким Чен Ыном Дональд Трамп так описал своего визави:

– Он замечательный человек. Веселый, очень умный, прекрасный переговорщик. Он любит свой народ. Не то чтобы меня это удивило, но все же: он любит свой народ. Я думаю, мы заключим блестящий договор. Мы сделаем Северную Корею безъядерной. Этот процесс начнется немедленно, и нам предстоит еще много дел – в том числе вернуть на родину останки американских солдат, погибших в ходе Корейской войны. Северокорейские дела – это все важно, но вернуть останки тоже крайне важно для многих людей. Они мне звонили, писали: "Сделайте это, пожалуйста", и я согласился. На той войне погибли тысячи людей – это все важные вещи.

– Сегодня вы подняли на переговорах вопрос о соблюдении прав человека. Как он отреагировал?

– Очень хорошо. Разумеется, 90% времени мы говорили о ядерном разоружении, но коснулись и других вопросов. Упоминались и права человека, и возвращение останков. Это, кстати, упоминается в финальном документе, там много о чем идет речь. У нас получилось все это зафиксировать в документе. Там вообще много хорошего. Мы добились гораздо большего, чем можно было ожидать.

Дональд Трамп показывает Ким Чен Ыну свою машину во время прогулки
Дональд Трамп показывает Ким Чен Ыну свою машину во время прогулки

– Расскажите, что происходило за кулисами. Вы предъявили ему ультиматум? Он вам тоже предъявил ультиматум? Как проходило ваше общение?

– Не было ультиматума. Переговоры готовились три месяца с участием множества представителей, в том числе госсекретаря Майка Помпео, который проделал колоссальную работу. Мы были в контакте на протяжении довольно длительного времени, и когда мы сегодня встретились, то сразу поладили. Для меня это уже 25-й час, я не спал 25 часов. Переговоры были долгими, но я ими очень горжусь. Начало процессу положено. Все это могло бы кончиться войной, в результате которой миллионы людей – вы же знаете, чего можно ожидать от Северной Кореи, в Сеуле живет 28 миллионов человек – и все эти миллионы людей могли бы погибнуть, но теперь мы подпишем договор.

– А что будет с нашими войсками? Останутся ли они в Южной Корее?

– Да, останутся. Мы даже не касались этого вопроса, он не обсуждался. Мы прекратим учения, они очень дорого стоят. Во-первых, они провоцировали, и я хочу [прекратить их], а [Северная Корея] очень рада этому, потому что они их раздражали. А нам эти учения стоили огромных денег. И до тех пор пока мы ведем честные переговоры, учения проводиться не будут.

Дональд Трамп и Кич Чен Ын обмениваются рукопожатием
Дональд Трамп и Кич Чен Ын обмениваются рукопожатием

– Что вынудило Кима сесть за стол переговоров после стольких лет бряцания оружием?

– Мне не кажется, что было так уж много бряцания оружием до того, как я [стал президентом]. Они придерживались стратегии молчания, не хотели ничего обсуждать, а так нельзя. Очень важно, с какой риторики мы начали. Честно говоря, мне самому не нравилось делать такие высказывания, и многим казалось, что я поступаю неправильно. Но без этого мы бы не оказались там, где мы сейчас. Мне кажется, что он действительно хочет прийти к соглашению, он хочет чего-то добиться.

– Но почему?

– Потому что он понимает, что мы не шутим. Мне кажется, раньше он по-другому это воспринимал. Раньше этим занимались другие люди, и у них ничего не получалось. Но сейчас он понимает, что мы хотим с ним договориться, мы должны это сделать и будем это делать. И теперь у нас есть – хотя прошло не так много времени, а ведь мы с самого начала занимали очень жесткую позицию в отношении Северной Кореи, – но сегодня мы подписали документ – гораздо более обширный, чем рассчитывали многие. Никто не верил в то, что такое возможно.

– Как вам кажется, что он о вас подумал, когда вы расстались?

– Я думаю, мы друг другу понравились. Я знаю, что было в прошлом, не надо мне об этом напоминать, он парень суровый. Ему приходилось быть суровым, и он был суровым. Но мы с ним отлично поладили. Он умен, он любит свой народ, любит свою страну. Он хочет много всяких хороших вещей, поэтому мы и ведем переговоры.

– Но он ведь морит свой народ голодом. Жестоко обращается. И при этом любит?

– Слушайте, он делает то, что делали до него. Я бы так на это посмотрел. Но нам надо ориентироваться на то, что произошло сегодня, вчера, пару недель назад – вот тогда-то и началось самое важное. Опять же, без риторики и без санкций… санкции были очень важны, и они останутся до тех пор, пока мы не увидим, что что-то меняется. Мы уже и сейчас это видим, но санкции останутся до тех пор, пока не начнется и не закончится ядерное разоружение.

– Поскольку это интервью для "Голоса Америки", его смогут услышать и граждане Северной Кореи, Корейской Народно-Демократической Республики. Что бы вы хотели сказать им напрямую?

– У вас есть лидер, который заботится о вас. Он хочет им добра, и мы отлично с ним ладим. В наших отношениях хорошая химия – а вы знаете, какое значение я этому придаю. Это крайне важно. Бывает, что с человеком нет химии, что бы ты ни делал. Но у нас она сразу возникла, я уже говорил об этом. Я думаю, что Северную Корею ждет прекрасное будущее.

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