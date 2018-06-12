Робби Уильямса критикуют за согласие петь перед Путиным на открытии ЧМ

Певец Робби Уильямс подвергся резкой критике в Британии за согласие выступить на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России. Церемония состоится 14 июня на московском стадионе "Лужники" перед первым матчем чемпионата между сборными России и Саудовской Аравии. На ней будет присутствовать российский президент Владимир Путин.

"В то время как российские самолеты бомбят мирное население Сирии, а российское государство травит людей на улицах Британии и преследует ЛГБТ-сообщество – как в Чечне, так и везде, не говоря уже о попытках разрушить нашу демократию, я могу лишь предположить, что Робби собирается поднять все эти темы в своем выступлении", – заявил британский парламентарий Стивен Доути, которого цитирует The Telegraph.

Глава фонда Hermitage capital Уильям Браудер сказал, что "сознательно или бессознательно, Робби Уильямс совершает позорный поступок". "Я хотел бы познакомить его с вдовой Сергея Магнитского, чтобы он понял, что за режим он легитимизирует", – подчеркнул Браудер.

Официальные лица Великобритании бойкотируют чемпионат мира в знак протеста против отравления в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль, к которому, как уверены в Лондоне, причастна Россия.