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Робби Уильямса критикуют за согласие петь перед Путиным на открытии ЧМ

Певец Робби Уильямс подвергся резкой критике в Британии за согласие выступить на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России. Церемония состоится 14 июня на московском стадионе "Лужники" перед первым матчем чемпионата между сборными России и Саудовской Аравии. На ней будет присутствовать российский президент Владимир Путин.

"В то время как российские самолеты бомбят мирное население Сирии, а российское государство травит людей на улицах Британии и преследует ЛГБТ-сообщество – как в Чечне, так и везде, не говоря уже о попытках разрушить нашу демократию, я могу лишь предположить, что Робби собирается поднять все эти темы в своем выступлении", – заявил британский парламентарий Стивен Доути, которого цитирует The Telegraph.

Уильям Браудер
Уильям Браудер

Глава фонда Hermitage capital Уильям Браудер сказал, что "сознательно или бессознательно, Робби Уильямс совершает позорный поступок". "Я хотел бы познакомить его с вдовой Сергея Магнитского, чтобы он понял, что за режим он легитимизирует", – подчеркнул Браудер.

Официальные лица Великобритании бойкотируют чемпионат мира в знак протеста против отравления в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль, к которому, как уверены в Лондоне, причастна Россия.

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