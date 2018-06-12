Ростовчане провели митинг "Защитим Конституцию!" в День России

В День России 12 июня в Ростове-на-Дону гражданские активисты провели митинг "Защитим Конституцию!". Его организаторами выступили региональные отделения общественных движений "Солидарность" и "Открытая Россия". Участие в акции также приняли политические партии "Яблоко", ПАРНАС и "Демократический выбор", сообщает корреспондент Радио Свобода.

По словам одной из организаторов мероприятия Ирины Зениной, митинг не являлся акцией какой-то одной политической силы или партии. На него приглашали всех, кто считает себя человеком демократических убеждений. Зенина подчеркнула, что благодаря митингу все демократические силы получили площадку для выражения своих идей и обмена мнениями по главной теме митинга – защите конституционных прав граждан от беззакония и произвола чиновников и силовых структур.

Одной из основных тем обсуждения на митинге была проблема восстановления независимости системы местного самоуправления, возможности для граждан влиять на принимаемые властями решения, а также проблема выборности и отчетности перед горожанами муниципальных органов власти.

В частности, о необходимости возврата прямых выборов мэра Ростова-на-Дону в своих выступлениях говорили руководители региональных отделений "Демократического выбора", "Яблоко" и штаба Навального Андрей Скляров, Ирина Сафронова и Сергей Гривко.

В связи с дополнительными ограничениями, введенными в городах, в которых проходят матчи чемпионата мира по футболу, администрация Ростова-на-Дону согласовала митинг в защиту российской Конституции в новом жилом микрорайоне "Ливенцовский" на окраине города. Количество его участников не должно было превышать 150 человек.