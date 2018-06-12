Сбербанк заблокировал счёт умершей матери заключённого Бориса Стомахина

Сбербанк заблокировал счет умершей матери публициста Бориса Стомахина, на который собирались средства для помощи. Об этом в своем твиттере написал журналист и правозащитник Виктор Корб.

10 мая ЕСПЧ присудил Стомахину компенсацию в 12,5 тысяч евро, посчитав, что в рамках уголовного преследования публициста Россия нарушила в отношении него несколько статьей Европейской конвенции прав человека. Публицист Борис Стомахин был осужден за свои публикации в блогах на семь лет колонии строгого режима. Его признали виновным в публичных призывах к терроризму. В общей сложности, учитывая первый срок, Стомахину предстоит отсидеть в тюрьме 12 лет.

На самого Виктора Корба завели уголовное дело по той же статье о пропаганде терроризма за публикацию последнего слова Стомахина на суде. Корб заявляет, что дело против него, возбужденное Следственным комитетом, инициировано ФСБ.