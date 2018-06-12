ЕСПЧ поддержал гражданку США, высланную из России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил взыскать с России более 14 тысяч евро в качестве компенсации за отказ предоставить российский вид на жительство американке Дженнифер Гаспар. По сообщению РБК, со ссылкой на представителя международной правозащитной группы "Агора" Дмитрия Колбасина, ФСБ сочла Гаспар "угрозой национальной безопасности" России.



В ЕСПЧ подчеркнули, что действия ФМС и российских судов нарушают право на уважение семейной жизни. "Заявительница не смогла жить в России вместе со своим мужем и ребенком", говорится в постановлении ЕСПЧ.



В европейском суде оценили в 12,5 тысяч евро моральный ущерб, приченённый американке из-за того, что ей пришлось жить в разных странах в отрыве от мужа и ребёнка. Россия также должна выплатить Гаспар 1 тысячу 600 евро компенсации за расходы во время судебных разбирательств в российских инстанциях.



В ФМС отказали Гаспар в виде на жительство в 2014 году, сославшись на заключение ФСБ, с которым, однако, ей не дали ознакомиться. К тому моменту она проживала в России более десяти лет, была замужем за гражданином страны, адвокатом Иваном Павловым. Американка занималась в частности консультацией российских некоммерческих организаций по получению иностранных грантов.