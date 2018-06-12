Название "Северная Македония" открывает Македонии путь в НАТО

Македония и Греция достигли компромисса в 27-летнем споре о названии бывшей югославской республики. Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил 12 июня, что Афины и Скопье согласились с названием Северная Македония (Северна Македониjа на македонском языке).

Давние разногласия по вопросу об одинаковом названии государства Македония и греческой провинции Македония отныне разрешены между Афинами и Скопье. "Назад дороги нет", - заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас на телефонной пресс-конференции.

Заев подчёркнул, что соглашение обеспечит сохраннение македонской этнической и культурной идентичности. По мнению Ципраса, достигнутое согласие позволит закрепить ясное различие между греческой провинцией Македония и государством Македония.

Премьер Греции также заявил, что новое название македонского государства будет отражено в национальных и международных документах.

Текст совместно выработанного соглашения, как ожидается, будет подписан до конца этой недели, после чего будет направлен на ратификацию депутатам македонского парламента. До конца этого года новое название государства должно будет пройти одобрение граждан "Северной Македонии" на всенародном референдуме. Мнения противников достигнутого соглашения появились среди откликов в Сети. Вот одно из них:

"Наше имя Македония. Вы никогда его у нас не отнимите", - гласит надпись на плакате.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал "историческое соглашение" и призвал обе стороны завершить формальности, связанные с официальным утверждением нового названия. По его словам, это станет началом пути Скопье к членству в Североатлантическом союзе и укреплению мира на западе Балканского полуострова.

Государство с населением немного превышающим 2 миллиона, образовалось после распада бывшей Югославии, в которой занимало самую южную ее часть. 142 страны, в том числе Россия, признали балканскую страну как Республику Македонию. Греция выступила против. До урегулирования спора было решено называть Македонию "Бывшая югославская республика Македония (БЮРМ)".