"Эковахта Сахалина": масштабы гибели сельди в заливе Пильтун огромны

Экологи сообщают о массовой гибели тихоокеанской сельди в заливе Пильтун на северо-востоке Сахалина.

Накануне они обследовали более 30 километров побережья залива, после того как с 7 июня начали поступать первые сообщения о гибели рыбы от местных жителей, говорится на сайте организации "Экологическая вахта Сахалина".

Экологи обнаружили погибшую сельдь в 28 точках на побережье. Общий объем погибшей сельди ещё предстоит оценить, но уже сейчас ясно, что он очень значителен, говорится в сообщении. Так, в районе устья реки Хальчикова находилось примерно 93 тонны погибшей рыбы.

Причины массовой гибели тихоокеанской сельди пока не ясны, специалисты взяли пробы, которые будут отправлены в Москву для анализа. Помощь в оплате дорогостоящих анализов окажет "Гринпис России".

Экозащитники отмечают, что государственные структуры не предпринимают достаточных усилий для оценки масштабов и причин трагедии. Они до сих пор не выехали на место и не обследовали побережье залива Пильтун.