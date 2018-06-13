Контрразведка США советует не брать гаджеты на ЧМ-2018 в России

Глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина посоветовал американцам, которые едут в Россию на чемпионат мира по футболу, не брать с собой электронные устройства, так как их могут взломать хакеры или российское правительство. Об этом сообщает Reuters.

Любые данные на этих устройствах, особенно личная информация, могут стать доступны российскому правительству или киберпреступникам", - сказал Эванина. Он уточнил, что наибольшему риску подвергаются "должностные лица корпораций и правительственные чиновники". Офицер контрразведки США посоветовал взять с собой устройство, которым ранее не пользовались и вынимать из него аккумулятор. Другой американский чиновник на условиях анонимности сообщил, что британские спецслужбы также выпустили подобные предупреждения для подданных Соединенного Королевства и футбольной команды Англии, которая участвует в чемпионате мира в России.

Американские разведывательные службы публиковали подобные предупреждения и перед другими крупными международными спортивными соревнованиями, включая недавние Олимпийские игры в Южной Корее, напоминает Reuters.