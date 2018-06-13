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Опрос социологов: почти 20 % москвичей хотят уехать из России

Почти каждый пятый москвич хотел бы эмигрировать из России. Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на опрос "Левада-центра".

Согласно данным исследования,определенно хотят покинуть родину навсегда 7 процентов жителей российской столицы, 11 процентов ответили на этот вопрос "скорее да", еще 2 процента затруднились с ответом.

Среди жителей других регионов России этот показатель составляет лишь 3 процента. При этом, как отмечают социологи, желание переехать за границу на постоянное место жительство у россиян снизилось после аннексии Крыма.

Опрос показал, что лишь у четверти россиян есть действующий загранпаспорт, и только треть граждан хотя бы раз бывали за границей. Москвичи, по данным социологов, вдвое чаще бывают за границей, имеют загранпаспорта и открытые визы и в большей степени настроены жить и работать в другой стране.

Эксперты также отмечают, что желание уехать за границу чаще выражают молодежь и состоятельные респонденты.

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