Le Monde сообщила о размещении в ЦАР наемников из "ЧВК Вагнера"

Вооруженный контингент из России размещен в Центральноафриканской Республике для "обеспечения безопасности" президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадеры и тренировки местных военных. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на французскую Le Monde.

Издание пишет о прибывших в страну пяти кадровых военных разведчиках и 170 гражданских инструкторах. Утверждается, что формально они работают на две частные военные компании – ​Sewa Security Services и Lobaye Ltd. Однако, как заявили газете эксперты, речь идет о "российских наемниках" из так называемой "частной военной компании Вагнера" ("ЧВК Вагнера"), которая предположительно связана с предпринимателем Евгением Пригожиным, которого называют другом российского президента.

Отмечается, что "посланники Москвы" обосновались в 60 километрах от столицы ЦАР Банги – на территории бывшей резиденции экс-императора страны Жан-Беделя Бокассы. По данным Le Monde, задача россиян – охранять главу государства в условиях этнорелигиозного конфликта. Администрация Туадеры контролирует лишь столицу и ее окрестности. На остальной территории регулярно происходят вооруженные столкновения между мусульманскими и христианскими формированиями.

Администрация Туадеры подтвердила прибытие в республику отряда российских военных специалистов для усиления безопасности главы государства, пишет Le Monde. По ее данным, вооруженные российские специалисты имеют неограниченный доступ к графику и окружению главы государства. Отмечается, что один из московских "советников" координирует президентских телохранителей, совмещая этот пост с должностью посредника между Россией и ЦАР в военной и экономической сферах.

В апреле Радио Свобода сообщало о том, что российские военные инструкторы, советники и наемники из частных военных компаний появились в Центральной и Восточной Африке. Тогда же говорилось о том, что в преддверии выборов в нескольких африканских государствах начали работать российские политтехнологи.

"ЧВК Вагнера" получила известность после сообщений СМИ об участии этой группы в вооруженных конфликтах на востоке Украины, Сирии и других регионах, где Россия, как отмечают эксперты, предпочитает скрывать свое государственное участие. Москва отрицает причастность к деятельности "ЧВК Вагнера". Ранее Госдума поднимала вопрос о том, чтобы законодательно оформить статус частных военных компаний.