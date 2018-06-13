Трамп: "Ядерной угрозы от КНДР больше нет, можно спать спокойно"

Президент США Дональд Трамп заявил, что ядерной угрозы миру со стороны Северной Кореи больше нет. На своей странице в твиттере он также отметил, что встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном была очень интересным опытом.

По словам Трампа, когда он занял пост президента, все ожидали, что на Корейском полуострове разразится война, а предыдущий американский лидер Барак Обама называл КНДР самой большой и опасной проблемой. Но сейчас, отметил Трамп, у Северной Кореи есть большой потенциал для будущего, и поэтому "можно спать спокойно".

Историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня в Сингапуре. До этого ни один северокорейский лидер не встречался с действующим президентом США. По итогам переговоров политики подписали совместную декларацию. В ней КНДР обязуется отказаться от ядерного оружия, а США пообещали приостановить военные учения с Южной Кореей.