В Госдуме призвали не вступать в интимные связи с иностранцами на ЧМ

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва призвала россиянок не вступать в интимные связи с иностранцами, приехавшими на чемпионат мира по футболу.

В интервью радиостанции "Говорит Москва" депутат заявила, что подобное поведение соотечественниц приводит к рождению детей в неполных семьях и напомнила опыт Олимпиады-80, который, по её словам, привёл к появлению в стране множества матерей-одиночек. "Эти детишки потом страдают и страдали, еще со времен советской власти. Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но, тем не менее", — сказала депутат.

Она призвала россиянок выходить замуж по любви за граждан России, строить хорошую. семью, жить дружно, рожать детей и воспитывать их. "Даже если женятся, увозят, потом она не знает, как оттуда [вернуться]. Потом ходят ко мне в комитет, плачут девочки, что ребенка увезли", - сказала Плетнёва.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.