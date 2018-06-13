В Приморье сироты начали голодовку напротив здания администрации

Сироты, бывшие воспитанники детских домов во Владивостоке сегодня объявили бессрочную голодовку. В центре города, напротив здания администрация края, активисты установили палатку, сообщает сайт "Сибирь.Реалии".

Участники акции требуют решить вопрос о предоставлении положенного им по закону жилья. Ответы на свои вопросы они хотят получить от чиновников, ответственных за разрешение проблемы, и врио губернатора региона Андрея Тарасенко. Участие в голодовке принимает шесть человек. Члены инициативной группы заявили изданию, что если власти никак не отреагируют на акцию, то к протесту присоединятся еще несколько сирот. К активистам сегодня вышел директор департамента внутренней политики края, он попросил их подождать еще несколько лет.

"Но сколько можно ждать? У моего мужа на руках решение суда от 2014-го года, например". Мы намерены скоро перейти на "сухую" голодовку, как только 10 литров воды закончатся у нас, так и начнем", - заявила одна из участниц акции Анастасия Радзиевская.

​Начальник пресс-службы администрации Приморского края Татьяна Нагорная заявила изданию, что вопрос, связанный с обеспечением жильем детей-сирот в регион, находится на контроле врио губернатора. Она добавила, что до конца года в Приморье планируется приобрести около 300 квартир для детей-сирот. А в планах на ближайшие годы – строительство 12 жилых домов для тех, кто стоит в очереди.

В Приморском крае на учете для получения жилья стоят 7040 человек, их них 5237 имеют право на получение жилья, так как достигли совершеннолетия. Многие из них доказали свое право через суд и имеют соответствующее решение о предоставлении квартир. Некоторые из них ждут исполнения этих решений 10-12 лет.​