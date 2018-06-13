Чемпионат мира по футболу 2026 года примут США, Канада и Мексика

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Их совместная заявка сегодня получила 67 процентов голосов на конгрессе ФИФА в Москве, сообщают информационные агентства.

Впервые в истории крупнейшее футбольное соревнование пройдет на территории сразу трех стран. США и Мексика уже принимали его по отдельности.

В планах ФИФА провести матчи в 23 городах. В Мексике это будут Мехико, Гвадалахара и Монтеррей, в Канаде – Эдмонтон, Торонто и Монреаль. Остальные матчи пройдут на американских стадионах. На проведение чемпионата в 2026-м также претендовало Марокко.