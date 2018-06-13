Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Чемпионат мира по футболу 2026 года примут США, Канада и Мексика

Конгресс ФИФА в Москве

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Их совместная заявка сегодня получила 67 процентов голосов на конгрессе ФИФА в Москве, сообщают информационные агентства.

Впервые в истории крупнейшее футбольное соревнование пройдет на территории сразу трех стран. США и Мексика уже принимали его по отдельности.

В планах ФИФА провести матчи в 23 городах. В Мексике это будут Мехико, Гвадалахара и Монтеррей, в Канаде – Эдмонтон, Торонто и Монреаль. Остальные матчи пройдут на американских стадионах. На проведение чемпионата в 2026-м также претендовало Марокко.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG