Европарламент одобрил помощь Украине на сумму в 1 млрд евро

Европарламент одобрил новую финансовую помощь Украине в размере до миллиарда евро. Эти средства должны пойти на экономическую стабилизацию и программу проведения структурных реформ.

Программа поддержки рассчитана на два с половиной года, сумму разделят на два транша. В правительстве Украины ранее заявили, что ждут этих денег уже осенью.

Одним из условий для выделения помощи было возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом и формирование антикоррупционного суда. Закон о его создании Верховная Рада приняла 7 июня.

Это уже третий пакет финансовой помощи Евросоюза Киеву с 2014 года. В 2014 году Украина получила 1,6 миллиарда евро, а в 2015 году – 1,8 миллиарда. Еще один транш отменили из-за того, что Киев не выполнил большинство условий предоставления помощи.