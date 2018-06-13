МОК прекратил финансирование международного союза биатлонистов

Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил финансирование Международного союза биатлонистов (IBU), сообщает пресс-служба организации. Такое решение последовало вскоре после известия о том, что руководство IBU помогало российским спортсменам скрывать допинговые нарушения.

Согласно пресс-релизу, в начале сентября в союзе пройдут выборы нового президента. До этого момента МОК прекратит выделять IBU средства, чтобы "обеспечить стабильность структуры управления и руководства в организации", говорится в сообщении.

В апреле австрийские правоохранительные органы обвинили президента IBU Андерса Бессеберга и генерального секретаря организации Николь Реш в том, что они получили подарки и взятки на общую сумму 300 тысяч долларов за сокрытие 65 случаев допинга в делах российских биатлонистов. Оба подозреваемых были отстранены со своих должностей на время расследования.

В феврале Россия была лишена чемпионата мира 2021 года в Тюмени из-за многочисленных допинговых нарушений последних лет. Незадолго до этого по подозрению в употреблении допинга была отстранена от участия в спринте Екатерина Глазырина. Причиной для санкции в ее отношении послужили данные доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. Этот же доклад стал основанием для недопуска сборной России на зимние Олимпийские игры в Южной Корее.