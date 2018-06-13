Депутаты Европарламента отправили участникам ЧМ-2018 ЛГБТ-ленточки

Группа депутатов Европарламента в знак поддержки ЛГБТ-сообщества направила ленты в цветах радуги всем футболистам 14 европейских команд, которые примут участие в чемпионате мира по футболу в России. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода/Свободная Европа в Брюсселе. Отмечается, что депутаты считают уровень соблюдения прав ЛГБТ в России очень низким.

Капитан шведской сборной Андреас Гранквист положительно отреагировал на предложение членов Европарламента и заявил, что может надеть такую ленту, если это решение примет Федерация футбола Швеции. Комментариев от других участников турнира пока не поступало.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

О дипломатическом бойкоте чемпионата мира ранее заявили чиновники четырех стран-участниц турнира – Австралия, Великобритания, Исландия и Польша. Об отказе от участия в официальных мероприятиях также сообщили депутаты Европарламента.